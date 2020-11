Wałęsa broni Jana Pawła II. "Łapy precz od naszego papieża"

Jarosław Wałęsa zdecydowanie odcina się od pomysłu usunięcia papieża z nazwy jednej z ulic w Gdańsku.

– Rozumiem, że to jest delikatna sprawa. Że jest wiele niewyjaśnionych kwestii, które dotyczą kardynała Dziwisza, ale może powinniśmy pozwolić na wyjaśnienie tej sprawy zanim zaczniemy dotykać naszej świętości. Cokolwiek by nie mówić, to papież dał impuls do zmian, które nastąpiły w Polsce w latach 80. I trudno w tej chwili przekreślać to wszystko, nie znając faktów – powiedział.

Poseł był również pytany o to, czy podoba mu się wulgarny sposób wyrażania swoich poglądów przez uczestniczki manifestacji proaborcyjnych.

– Ja takiego języka nie używam. I gdy byłem na tych protestach, gdy słyszałem te wyrazy i inwektywy, czułem się troszeczkę nieswojo. Zawsze byłem wychowywany, że nie stosuje się takiego języka. Szczególnie w dyskursie publicznym. Dla mnie jest to szokujące – powiedział Wałęsa.

Jednocześnie, jak stwierdził, ma nadzieję, że protesty "przyniosą jakiś pozytywny rezultat". Były europoseł dodał również, że nie obawia sie, iż w wyniku protestów jego formacja polityczna straci poparcie na rzecz Lewicy.

– Ja nie patrzę, co mówią inni, szczególnie konkurenci polityczni. My jako Platforma i Koalicja Obywatelska staramy się codziennie punktować i pokazywać błędy, obłudę i kłamstwa tej władzy – stwierdził.

Czytaj także:

Komisarz UE zabiera głos ws. zablokowania sezonu narciarskiego



Czytaj także:

Życie prezesa PiS było zagrożone. "GW": Kaczyński ewakuowany z Żoliborza