Śpiewak: Jak wydajesz milion na apartament, to nie chcesz oglądać biedy

"Politycznych układ szczuje na biednych. Kto chce skłócić lokalną społeczność?" – film pod takim tytułem zamieścił Śpiewak na swoim kanale w serwisie YouTube.

– Bogatym ludziom, którzy kupują mieszkania w apartamentowcach przeszkadza widok biedy. Jak wydajesz milion złotych na apartament, to chcesz przecież oglądać innych bogatych ludzi, a nie smutną rzeczywistość – wskazuje aktywista, odnosząc się do tego, co dzieje się obecnie w dzielnicy Praga Północ.

– W dzielnicy tej jest bardzo wiele osób, które muszą radzić sobie z wykluczeniem, biedą i uzależenieniami. Wiele osób jest tam dotkniętych bezdomnością – dodaje. Chwali stołeczne władze, które planują oddać część remontowanego właśnie Szpitala Praskiego osobom wychodzącym z narkomanii i bezdomności. Dalej Śpiewak pokazuje artykuł, jaki ukazał się niedawno na łamach lokalnej gazety "Przegląd Praski".

– Straszy mieszkańców narkomanami i bezdomnymi, którzy mają przybyć na Pragę Płn. z całej stolicy. To o tyle szokujące, że gazeta jest wydawana przez radnych lokalnego komitetu, który współrządzi dzielnicą. Gazeta jest utrzymywana głównie z reklam deweloperów – wskazuje aktywista.

