Orban: Nie przyjmiemy propozycji niekorzystnych dla Polski

– Podpisaliśmy wspólne oświadczenie odnoszące się do negocjacji budżetu UE. Węgry nie przyjmą propozycji nie do przyjęcia dla Polski, razem będziemy walczyć – powiedział szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej.

– Ujednolicimy nasze interesy i argumenty w tej dyskusji i Węgry nie przyjmują żadnych propozycji, które byłyby nie do przyjęcia dla Polski. (...) Będziemy razem walczyć – zapewnił Viktor Orban.

Premier Węgier zaznaczył, że w lipcu odbył się szczyt UE nt. budżetu. – Daliśmy sobie i prezydencji niemieckiej szansę na to, by do końca obecnego roku spróbować znaleźć spójność między podejściem różnych państw członkowskich do budżetu UE i różnych regulacji prawnych. (...) Stworzyć takiej spójności nadal się nie udało – powiedział.

Unii grozi rozpad

Mateusz Morawiecki ostrzegł, że umożliwienie powiązania wypłat środków z budżetu Unii z niejasnym terminem praworządności może doprowadzić do rozpadu Wspólnoty Europejskiej.

– Dzisiaj stajemy wobec nowego wyzwania - zupełnie nowego mechanizmu, który przez swoje motywowane politycznie decyzje mógłby doprowadzić do rozpadu lub rozczłonkowania UE. To jest niezwykle niebezpieczne dla spójności całej UE – stwierdził polski premier.

– Drodzy przyjaciele z zachodniej, wschodniej i środkowej Europy - tak sformułowana warunkowość to kij na każde państwo. Nie tędy droga - to droga do rozbicia UE i my bronimy Unii przed tym rozbiciem – dodał.

W ubiegłym tygodniu Polska i Węgry zawetowały projekt unijnego budżetu na lata 2021–2027 oraz fundusz odbudowy gospodarek państw UE po pandemii koronawirusa. Sprzeciw Warszawy i Budapesztu wynika z faktu powiązania wypłat środków unijnych z przestrzeganiem praworządności.

