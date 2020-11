Prezydent Krakowa trafił do szpitala

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze "GW", Majchrowski miał trafić do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na razie nie wiadomo w jakim stanie znajduje się prezydent Krakowa.

We wtorek Majchrowski poinformował o zakażeniu koronawirusem na Facebooku.

"Wczoraj moje wyniki testu na Covid-19 okazały się pozytywne. Nie czuję się źle, ale od dziś zostaję w domu. W autoizolacji pozostaną także moi współpracownicy, w którymi w ostatnich dniach miałem kontakt" – napisał prezydent Krakowa.

Majchrowski zaapelował do obserwujących go osób, by "uważały na siebie i dbały o zdrowie". "Nie ma teraz niczego ważniejszego" – zaznaczył.

W szpitalu, oprócz Majchrowskiego, przybywa również wiceprezydent miasta Jerzy Muzyk.

