"Zgoda na warunkowość może bezpowrotnie zmienić oblicze UE". Mocny wpis Morawieckiego

W ubiegłym tygodniu Polska i Węgry zawetowały projekt unijnego budżetu na lata 2021–2027 oraz fundusz odbudowy gospodarek państw UE po pandemii koronawirusa. Sprzeciw Warszawy i Budapesztu wynika z faktu powiązania wypłat środków unijnych z przestrzeganiem praworządności.

W czwartek doszło do spotkania premierów Polski i Węgier w Budapeszcie. Tematem rozmów było wspólne stanowisko obu krajów wobec działań Unii związanych z mechanizmem praworządności.

Mateusz Morawiecki napisał na Facebooku, że wbrew lipcowym ustaleniom, stajemy przed nowym mechanizmem, który "przez arbitralność swojego stosowania może doprowadzić do rozczłonkowania unii". "To niezwykle niebezpieczne rozwiązanie dla spójności całej Europy. Jest wiele argumentów przeciw tej procedurze, ale najważniejszy jest taki, że prawo wtórne nie może omijać prawa pierwotnego (...) Musimy dbać o spójność Unii Europejskiej - ona jest zaszyta również w prawie weta. Możliwość jego użycia jest traktowana przez nas bardzo poważnie. Będziemy bronić suwerenności państw europejskich, litery i ducha traktatów - będziemy bronić Europy ojczyzn!" – czytamy.

Szef polskiego rządu podkreślił również, że traktaty europejskie to niejako konstytucja UE i to ich będziemy się trzymać. "Różnorodność europejska musi być szanowana i doceniana - również w kwestii odmienności stanowisk i prawa do posiadania własnego zdania. Dziękuję Viktorowi Orbanowi za zaproszenie na dzisiejsze konsultacje i za gościnę. Przyjaźń i solidarność polsko-węgierska mają się znakomicie i jest to dobra wiadomość nie tylko dla naszych narodów, ale i dla przyszłości całej Europy" – zaznaczył.

