Kto następcą Bodnara? Pojawiło się nazwisko młodego posła PiS

W piątek ma zostać wyznaczony kolejny termin zgłaszania kandydatów na objęcie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. W tej chwili stanowisko RPO nadal zajmuje Adam Bodnar, choć jego kadencja upłynęła 9 września. Zgodnie z ustawą, będzie tak do momentu, aż Sejm wybierze nowego Rzecznika.

Wcześniej zgłoszono jedną kandydatkę na to stanowisko. To Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była popierana przez posłów opozycji oraz część organizacji pozarządowych. Sejm dwukrotnie odrzucił jednak jej kandydaturę.

Jak podaje Onet na giełdzie nazwisk pojawił się młody poseł PiS. To Daniel Milewski, członek sejmowych komisji: sprawiedliwości i praw człowieka, ustawodawczej, a także do ds. Unii Europejskiej. Według biogramu zamieszczonego na stronie Sejmu, ma 31 lat i jest doktorem prawa po Uniwersytecie Warszawskim i absolwentem ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej.

Do tej pory jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości do objęcia funkcji RPO wymieniano poznańskiego działacza partii Bartłomieja Wróblewskiego. Był on jednym z autorów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z ustawą zasadniczą aborcji eugenicznej.

Sam Milewski w rozmowie z RMF FM nie wykluczył, że będzie ubiegał się o funkcję Rzecznika.

– Chcemy obiektywnego Rzecznika. Skoro są propozycje, że moja osoba może w tym pomóc, to podjąłbym się tego zadania, tak samo jak każdego innego, które jest mi wyznaczane. Ale oczywiści o tym, kto będzie RPO, zadecyduje Sejm, Senat. Nasz kandydat będzie zgłoszony przez kierownictwo klubu, a ja nie mam zwyczaju wychodzenia przed szereg – powiedział.

Czytaj także:

Najman wejdzie do polityki? Zaskakujący wpis bokseraCzytaj także:

Polska testuje zbyt mało osób? Rzecznik MZ wyjaśnia skąd bierze się liczba testów