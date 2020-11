Winnicki: Zbliża się moment, w którym Polacy będą musieli wziąć sprawy w swoje ręce

We wpisie zamieszczonym na Facebooku prezes Ruchu Narodowego, a jednocześnie jeden z liderów Konfederacji zwraca uwagę, żę Parlament Europejski po raz kolejny zaingerował w wewnętrzne sprawy państwa polskiego - przy poparciu przedstawicieli PO i Lewicy poprzez wydanie antypolskiej rezolucji w sprawie aborcji. Zdaniem parlamentarzysty, europosłowie wykroczyli poza kompetencje Unii i dokonali bezprawnego, czysto ideologicznego ataku na Polskę.

"Wykorzystują swoją pozycję do narzucania innym lewicowej ideologii"

Winnicki za kluczowy uznaje problem, że Parlament Europejski znowu zajmuje się sprawami, które w ogóle nie należą do jego zadań - i robi to za pieniądze europejskich podatników. "Stanowienie i opiniowanie prawa wewnętrznego (w tym spraw konstytucyjnych, obyczajowych, medycznych) to wyłączne kompetencje państw członkowskich" – wskazuje i podkreśla, że PE po raz kolejny pokazał, ile znaczy dla niego praworządność.

"Ci, którzy obłudnie nawołują do chronienia praworządności, sami łamią prawo i wykorzystują swoją pozycję do narzucania innym lewicowej ideologii" – ocenia.

"W przeciwnym wypadku będziemy mogli tylko bezsilnie patrzeć..."

"Po mechanizmie praworządności i przyjęciu przez Komisję Europejską strategii LGBT to kolejny w ciągu kilku tygodni dowód na to, że Unia Europejska postanowiła zmierza do stworzenia federalnego superpaństwa - realizującego niemieckie interesy gospodarcze i napędzanego lewicową ideologią. Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński pokazali już na lipcowym szczycie unijnym, że nie potrafią się temu przeciwstawić - za obietnicę kilkadziesiąt miliardów euro PiS zgodził się na mechanizm praworządności i unijne podatki. Platforma i Lewica już wielokrotnie pokazały, że polska racja stanu nic dla nich nie znaczy" – czytamy.

Poseł Konfederacji uważa, że zbliża się moment, w którym Polacy będą musieli wziąć sprawy w swoje ręce i wybrać przywódców gotowych do zatrzymania europejskiego federalizmu i socjalizmu. "W przeciwnym wypadku będziemy mogli tylko bezsilnie patrzeć, jak Polska staje się jedną z prowincji lewicowego nad-państwa rządzonego z Brukseli i Berlina" – przestrzega.

