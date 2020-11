Kukiz przejdzie do PiS? Jasna deklaracja

W czwartek PSL zakończył współpracę z politykami Pawła Kukiza w ramach Koalicji Polskiej. Decyzję przekazano po posiedzeniu klubu KP. Oficjalnym powodem podawanym przez PSL jest m. in poparcie uchwały PiS ws. negocjacji unijnego budżetu. Posłowie związani z muzykiem mają stworzyć w Sejmie własne koło. Media spekulują, że część z nich może wejść do Zjednoczonej Prawicy.

W piątek wieczorem lider Kukiz'15 był gościem Bogdana Romanowskiego na antenie Polsat News. Dziennikarz zapytał go o ewentualne włączenie się jego ugrupowania do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedź była jednoznaczna.

– Nie widzę takiej możliwości, żebym wchodził do klubu PiS. Nie przewiduję – oświadczył Paweł Kukiz. Dopytywany, czy wyklucza taki transfer w przyszłości, poseł odparł: "Kiedyś to może się okazać, że płeć zmienię i w wieku 60 lat pójdę na emeryturę. Nie wiem co będzie kiedyś. Mówię o dniu dzisiejszym".

