PiS na pierwszym miejscu, Hołownia goni Koalicję Obywatelską

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 36,9 proc. Polaków. To wzrost o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do naszego ostatniego sondażu.

Na drugim miejscu znajduje się Koalicja Obywatelska, którą wskazało 27,4 proc. badanych. KO zanotowało więc spadek poparcia o 1,9 pkt. proc. Na ostatnim miejscu na podium znalazłby się ruch Szymona Hołowni Polska 2050, który cieszy się poparciem 15,8 proc. badanych (wzrost o 3,1 pkt. proc.)

Na Lewicę chce głosować 9,6 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 0,2 pkt. proc. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 5,2 proc. ankietowanych (spadek o 1,4 pkt. proc.).

Poza parlamentem znalazłaby się natomiast Koalicja Polska (w ostatnich wyborach PSL-Kukiz'15), na którą chce głosować tylko 4,8 proc. Polaków (wzrost o 0,2 pkt. proc.).

Odpowiedź "Inni" wybrało 0,3 proc. badanych.

W przeliczeniu na mandaty wyniki prezentują się następująco: PiS - 210, KO - 135, Polska 2050 - 75, Lewica - 35, Konfederacja - 4.

Jak radzi sobie prezydet i premier?

Pracownia Estymator sprawdziła także, jak Polacy oceniają pracę prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego.

Działalność głowy państwa pozytywnie ocenia 47 proc. ankietowanych (co oznacza spadek o 3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania), a negatywnie 45 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc). 8 proc. ankietowanych osób nie miało zdania na temat pracy Andrzeja Dudy.

Podobnie wygląda ocena działań szefa rządu – 49 proc. badanych ocenia je negatywnie (wzrost o 2 pkt. proc.), a 45 proc. pozytywnie (spadek o 4 pkt. proc.). 6 proc. badanych osób nie miało zdania na temat pracy premiera Morawieckiego.

50 proc. ankietowanych zapytanych o ocenę działalności rządu wybrało odpowiedź "negatywna" (wzrost o 3 pkt. proc.), a 41 proc. "pozytywna" (spadek o 5 pkt. proc.). 9 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono w dniach 26-27 listopada 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1019 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 57%.

Sondaż wykonała pracownia Estymator www.estymator.com.pl