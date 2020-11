Senat chce zmian w Tarczy 6.0. Co proponuje izba wyższa?

Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami zagłosowało 97 senatorów, żaden nie był przeciw, żaden też nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – nazywana tarczą 6.0 – trafi ponownie pod obrady Sejmu.

Senatorowie zgłosili do tarczy 6.0 w sumie ok. 470 poprawek, a poparli 452.

Jakie zmiany proponuje Senat?

Zmiany, które zyskały poparcie wyższej izby parlamentu dotyczyły przede wszystkim rozszerzenia grona branż-firm, jakie będą mogły się ubiegać o pomoc rządu w związku z pandemią koronawirusa.

Tarcza, która trafiła do Senatu obejmowała pomocą ponad 30 branż, które zostały szczególnie dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii. Narzędzia pomocowe jakie zaproponowano w tarczy 6.0 to zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie), tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł, czy dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł, które ma miejsce na podstawie zawieranej na trzy miesiące umowy. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne. Tarcza przewiduje również rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Poprawki przyjęte przez Senat rozszerzyły katalog przedsiębiorców prowadzących działalność przypisaną do kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) o kilkadziesiąt pozycji. Były to podmioty prowadzące m.in. piekarnie, niewyspecjalizowane sklepy z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, sprzedających sprzęt telekomunikacyjny, sprzedawców ubrań, sklepy meblarskie, księgarnie, wyspecjalizowane sklepy medyczne, drogerie, outlety, taksówkarzy, zajmujących się cateringiem, fryzjerów czy osoby wynajmujące nieruchomości.

Senat chce również, by pomoc covidowa mogła też trafić do branży turystycznej (prowadzących hotele, informację turystyczną, agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, pośredników). Poprawki zakładają także przyznanie wsparcia dla szeroko rozumianej branży kulturalnej np. podmiotów prowadzących artystyczną i literacką działalność twórczą, muzeów, firm zajmujących się nagraniami muzycznymi.

Zgodnie z jedną z popartych poprawek, pomocą państwa mają być objęte także firmy, które szczególnie ucierpiały z powodu COVID-19 i rozpoczęły swoją działalność po 30 listopada 2019 r. O przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, jeśli uzyskany przez nich przychód w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Kolejna z popartych poprawek, pozwoli w czasie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wstrzymać organom administracji publicznej bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni. O tym fakcie strony postępowania będą musiały być powiadomione.

Jedna z poprawek zaakceptowanych przez Senat odnosi się również do wnoszenia inicjatyw obywatelskich w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, albo epidemii.

Kolejna ze zmian zezwoli – w celach analityczno-sprawozdawczych – na udostępnianie przez PFR informacji o firmach, które ubiegały się o wsparcie lub je otrzymały, właściwemu ministrowi ds. gospodarki.