Złe wieści dla Koalicji Polskiej. Ścigaj: Podjęłam własną decyzję polityczną

Była już poseł partii Kukiz '15 zamieściła na swoim profilu na Facebooku wideo, w którym poinformowała o ważnej dla niej decyzji związanej z polityczną przyszłością. Jak sama zaznaczyła w opublikowanym filmie, zrobiła to w "dość wyjątkowy" wieczór. W sobotę przypadła 102. rocznica przyznania praw wyborczych Polkom.

– Chciałbym się podzielić z wami moją osobistą decyzją polityczną. W związku z zaistniałą ostatnio sytuacją w Koalicji Polskiej, podęłam decyzję, że będę poseł niezrzeszonym, posłem niezależnym – powiedziała Agnieszka Ścigaj.

Poseł zwróciła się do "wszystkich, którzy czują się niedoreprezentowani w polskim parlamencie", aby zwrócili się do niej, a ona postara się przedstawić posłom ich punkt widzenia. Ścigaj skrytykowała również swoich byłych już kolegów z partii oraz koalicjanta. Jej zdaniem do rozpadu Koalicji Polskiej doszło przez męskie ambicje.

– Czasem ubolewam, myślę, że tak jest i w tym przypadku, że męskie ego niestety bierze górę nad racjonalnym podejściem i dobrem wspólnym – powiedziała.

– Liczę, że kobiece zaangażowanie w polską politykę, do którego zachęcam wiele kobiet, spowoduje, że wspólny dialog, rozwiązywanie problemów to będzie priorytet, który będzie przyświecał każdemu politykowi – dodała.

Odejście Ścigaj z partii potwierdziło medialne doniesienia na ten temat. Kilka dni temu RMF FM donosiło, że poseł, która współtworzyła Kukiz'15 nie podjęła jeszcze decyzji odnośnie swojej politycznej przyszłości.

O Ścigaj było głośno w ostatnim czasie, kiedy jako jedyna reprezentantka Kukiz'15 nie poparła projektu uchwały PiS-u wspierającej premiera w wetowaniu unijnego budżetu.

Paweł Kukiz pytany przez dziennikarzy, czy Ścigaj razem z nim odejdzie z Koalicji Polskiej, odparł w czwartek: "Trudno powiedzieć".

W czwartek decyzją Rady Naczelnej PSL klub Koalicja Polska zakończył współpracę z Kukiz '15.