"Jestem gotów". Hołownia: Chciałbym zostać premierem

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem z "Rzeczpospolitej" Hołownia mówił o przygotowaniach jego ugrupowania do ewentualnych przedterminowych wyborów. Jak podkreślił, należy przygotować się do rządzenia lepiej, niż robi to Prawo i Sprawiedliwości.

– Zawsze powtarzam, że gniew, którego jest dziś dużo w nas wszystkich - wielu wyraża go na ulicy – on popycha do działania, ale to nadzieja naprawdę ludzi pociąga. Musimy opowiedzieć o Polsce do której tęsknimy i do której dążymy. Tak właśnie przygotowujemy się do wcześniejszych wyborów, ze wszystkich sił: programowo, strukturalnie i ludzko - pod każdym względem – mówił.

Zdaniem polityka wcześniejsze wybory parlamentarne są możiwe już latem albo nawet wczesną wiosną.

Przy okazji rozmowy z dziennikarzem "Rzeczpospolitej" Hołownia podzielił się pewnym wyznaniem. – Jestem gotów i chciałbym zostać premierem RP – zdradził.

