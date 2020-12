Prof. Krasnodębski w "Die Welt": Polsce zagraża raczej anarchia niż dyktatura

Profesor Krasnodębski stawia diagnozę dla Unii Europejskiej, przekonując, że ideologiczne zacietrzewienie uniemożliwia unijnym politykom trzeźwy ogląd sytuacji.

"Są oni tak gorliwi w swych staraniach, by uratować planetę, przeforsować prawa człowieka na świecie i chronić praworządność w Polsce, że odsuwają na bok każdy niewygodny fakt, każdy kontrargument. Ten, kto zaproponuje jeszcze ostrzejszy cel redukcji emisji na 2030 rok, kto żąda jeszcze szybszej rezygnacji z paliw kopalnych, kto ostrzej atakuje Polskę i Węgry, może liczyć na aplauz" – pisze Krasnodębski.

Zdaniem europosła kwestia praworządności jest przykładem takiego właśnie zaślepienia, a mechanizm powiązania z nią wypłat z unijnego budżetu to "zgniatacz kciuków". Komisja Europejska chce za pomocą tej "tortury" „finansowo zagłodzić nielubiany rządy w Polsce”.

"Można różnie oceniać reformy sądownictwa w Polsce. Ale każdy, kto zna ten kraj i nie porusza się tylko w sfanatyzowanych kręgach profesjonalnych hejterów PiS, dostrzeże wolność, pluralizm i różnorodność naszego życia publicznego. Polsce zagraża raczej anarchia niż dyktatura" – stwierdza europoseł.

Europejskie wartości

Profesor Krasnodębski przekonuje, że w sporze z KE, to Polska stoi na straży europejskich wartości, które dały początek Unii.

"Dla nas jednak poszanowanie godności ludzkiej nie oznacza, że ludziom, także tym nienarodzonym, chorym albo niedołężnym można pomóc umrzeć w bardziej czy mniej «czynny» sposób. Demokracja oznacza dla nas to, że obywatele mogą swobodnie wybierać swoje rządy – bez aprobaty z zewnątrz. W kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn jest u nas lepiej niż w wielu krajach Europy. Nie uważamy jednak, by zniesienie każdej różnicy było skokiem do «imperium wolności», ale drogą do nowego despotyzmu" – pisze europoseł.

"U nas nie ma lepszych, «tradycyjnych» partii i gorszych partii, u nas pisarze mogą publikować swoje książki, także jeśli krytycznie oceniają politykę migracyjną Angeli Merkel. Jednym słowem: jesteśmy konserwatystami, którzy nie skapitulowali, jak to się stało we Francji czy w Niemczech" – podkreślił.

Polska ma decydować o sobie

Według prof. Krasnodębskiego Polska ma prawo decydować o sobie. Podkreślił, że Unia, do której wstępowała jego ojczyzna, powoli przekształca się w mocno scentralizowaną strukturę, w której Komisja Europejska "stopniowo staje się rodzajem centralnej komisji planowania".

„My, Polacy chcielibyśmy sami decydować, jak żyjemy, jakie rządy wybieramy, jak realizujemy wartości europejskie, chcielibyśmy sami móc rozwiązywać nasze problemy – równouprawnieni w naszej wspólnej Europie” – stwierdza profesor.

Czytaj także:

Niedzielski: Chcemy zrobić testy nauczycielomCzytaj także:

Poseł PiS ostro: Mam nadzieję, że komendant policji wreszcie do tego doprowadzi albo poda się do dymisji