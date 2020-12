Stonoga poszukiwany. Pokazał auto, którym chce uciekać przed ENA

1 grudnia Sąd Okręgowy w Lublinie wydał za Zbigniewem Stonogą Europejski Nakaz Aresztowania. Postawiono mu zarzut prania pieniędzy i oszustw w związku z prowadzoną przez biznesmena działalnością charytatywną.

Stonoga przebywa obecnie w Norwegii. Zamieszkał tam po tym, jak w październiku oskarżono go o przywłaszczenie 250 tys. zł. Były to środki należące do prowadzonej przez niego fundacji.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych biznesmen prowadzi antyrządową krucjatę. Zachęca m.in. do kupowania maseczek z napisem "Je*ać PiS". Pokazał też zdjęcie samochodu, którym zamierza uciekać przed organami ścigania.

"Stare, ale jare F430 – byde nim uciekoł przed eną" – napisał Stonoga na Facebooku.

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) to uproszczona forma ekstradycji istniejąca pomiędzy państwami członkowskimi UE. Umożliwia aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej za nie oraz wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub przekazana do odbycia wcześniej orzeczonej kary.

