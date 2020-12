Ruszył nowy portal z newsami dot. wymiaru sprawiedliwości

– Nasz codzienny serwis informacyjny zapewni czytelnikom komplementarną wiedzę o tym, co istotnego dzieje się w polskich prokuraturach, sądach i innych instytucjach dbających o bezpieczeństwo Polaków. Wszystko po to, by pokazać mechanizmy powstawania przestępstw, zapobiegać popełnianiu kolejnych i zapewnić dostęp do wiedzy o tym, jak mogą radzić sobie osoby, które stały się ich ofiarami – mówi Grzegorz Pawelczyk, redaktor naczelny Wizjer.press.

Dodaje, że na łamach serwisu nie zabraknie też szczegółów dotyczących nowości legislacyjnych.

Dziennikarze portalu chcą, by stał się on obywatelskim narzędziem do kontroli uczestników życia publicznego. Jak zapowiadają, będą przyglądać się temu, jak prawa przestrzegają instytucje publiczne – zarówno te państwowe, jak i samorządowe, ale także politycy czy media.

Na tym jednak nie koniec. – Jednym z kluczowych zadań, które sobie stawiamy będzie demaskowanie tzw. fake newsów, które w ostatnim czasie niestety zalewają życie publiczne. Publikują je także zagraniczne media i politycy, często w fałszywy i krzywdzący sposób opisując to, co dzieje się w Polsce. Będziemy jasno tłumaczyć, kto manipuluje i jaka jest prawda – deklaruje Pawelczyk.

Portal można znaleźć pod adresem: www.wizjer.press.