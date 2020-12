PiS zgłosi nowego kandydata na RPO. Dogaduje się z PSL

– W najbliższych dniach ogłosimy kolejny termin składania propozycji. Tym razem też złożymy propozycję – powiedział Terlecki w Radiu Plus.

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS zdementował pojawiające się w mediach informacje na temat nazwisk możliwych kandydatów na RPO. – To nie będzie poseł Milewski, to jakaś plotka, nie będzie to poseł Wróblewski. Nie powiem dzisiaj, kto będzie kandydatem – dodał.

Terlecki oświadczył, że "PSL szuka kandydata, który byłby do przyjęcia przez nas i przygląda się naszemu kandydatowi". Dopytywany, czy PiS prowadzi z ludowcami rozmowy w tej sprawie, polityk odpowiedział, że tak.

– I my, i oni szukamy kandydata, który byłby do przyjęcia przez obie partie. Wtedy można byłoby stworzyć dla niego bezpieczną większość w Senacie – tłumaczył wicemarszałek.

Od 2015 roku rzecznikiem praw obywatelskich jest Adam Bodnar. 9 września, w związku z końcem kadencji na stanowisku RPO, wydał pożegnalne oświadczenie. Ponieważ Sejm wciąż nie wybrał jego następcy, Bodnar dalej pełni swoją funkcję.

