Znany aktor zamieścił przejmujący apel. "Potrzeba jest wielka"

Aktor, który przeszedł zakażenie koronawirusem, zamieścił na swoim profilu zdjęcie ze szpitala, na którym widać, jak oddaje krew. Fotografię podpisał wezwaniem do ozdrowieńców, aby oni również podzielili się tym cennym darem.

"Osocze ozdrowieńca oddane. Zachęcam wszystkich Państwa, którzy przeszli COVID do tego, bo potrzeba jest wielka” – napisał aktor.

Osocze ozdrowieńców wykorzystywane jest w terapiach leczenia chorych na COVID-19. Aby zachęcić Polaków, którzy pokonali koronawirusa do oddawania osocza, rząd planuje wprowadzić przepisy, będą premiowały takie osoby. Chodzi o to, by mogły one korzystać z tym samym uprawnień co osoby oddające krew.

Nowe dane resortu zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 14 838 nowych przypadkach koronawirusa i 620 kolejnych zgonach.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (1780), wielkopolskiego (1755), śląskiego (1531), kujawsko-pomorskiego (1354), pomorskiego (1226), warmińsko-mazurskiego (1058), zachodniopomorskiego (939), łódzkiego (889), dolnośląskiego (844), lubelskiego (793), małopolskiego (646), opolskiego (469), podkarpackiego (413), lubuskiego (358), podlaskiego (356), świętokrzyskiego (353).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie, że "74 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną".

W raporcie podano, że z powodu COVID-19 zmarło 109 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 511 osób. To trzecia najwyższa liczba zgonów od początku epidemii w Polsce.

