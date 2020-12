Lisicki ostrzega: Polska spadnie do pozycji prowincji

Przypomnijmy, że Komisja Europejska i niemiecka prezydencja w Radzie Europejskiej forsują rozwiązanie zakładające powiązanie wypłaty unijnych funduszy z oceną przestrzegania praworządności. Koncepcja ta spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem Polski i Węgier.

– Gdyby się na to zgodzić, Polska spada do pozycji prowincji w stosunku do rządu centralnego – uważa redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy". W rozmowie z Ryszardem Gromadzkim Paweł Lisicki wyraził pogląd, iż jesteśmy obecnie świadkami próby wprowadzenia tylnymi drzwiami systemu federacyjnego albo systemu państwowego w Unii Europejskiej.

Publicysta wskazywał na rolę, jaką - według założeń - ma odgrywać Komisja Europejskiej w procesie oceniania stanu praworządności w poszczególnych państwach. Jak podkreślił, ocenę tę będzie wydawało ciało, które samo nie zostało wybrane w sposób demokratyczny. – To jest mechanizm niepraworządny, nielegalny – ocenił.

Lisicki mówił też o motywach, jakimi - w jego opinii - kierują się ci, którym zależy na wprowadzenie zależności wypłaty środków od przestrzegania praworządności.

– Widząc sposób działania instytucji unijnych (...), coraz mocniej można mieć podejrzenie, graniczące z pewnością, że praworządność w rozumieniu unijnym to jest tak naprawdę ideologia lewicowa, LGBT albo genderowa, którą chce się Polsce narzucić – stwierdził. Zdaniem redaktora naczelnego "Do Rzeczy", w najbliższych latach możemy spodziewać się jeszcze większej presji ws. wprowadzenia różnych rozwiązań ideologicznych.

Czytaj także:

Siemoniak: Premier jest jego zakładnikiemCzytaj także:

W co grają Ludowcy? Postawili warunki "nie do odrzucenia"