Nie żyje wieloletni poseł SLD

Informację o śmierci Dankowskiego jako jeden z pierwszych przekazał portal wrzesnia.info.pl. Od 1997 do 2005 roku zasiadał on w ławach sejmowych z ramienia SLD. Był posłem III i IV kadencji. W 2006 i 2010 roku wybierano go do rady miejskiej Wrześni. W ostatnim czasie był też kandydatem SLD Lewica Razem do sejmiku wielkopolskiego.

Bronisław Dankowski był wcześniej działaczem związkowym. Od 1965 do 1974 roku należał do Związku Zawodowego Metalowców. Później wstąpił do zarządu krajowego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej.

W 1972 roku wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w które działa ż do rozwiązania. W 1996 wręczono mu Złoty Krzyż Zasługi.

Nie podano przyczyny śmierci byłego posła.

