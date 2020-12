"Jeżeli nie zmieni Pan tej bezzasadnej decyzji...". Kosiniak-Kamysz pisze do premiera

"Ze zdziwieniem przyjąłem decyzję rządu o tym, że tegoroczne ferie będą skumulowane w ciągu dwóch tygodni. Uważam, że to duży błąd. Apeluję o zmianę tej decyzji. Jeszcze nie jest za późno" – podkreślił w liście do premiera Mateusza Morawieckiego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef Ludowców przyznał, że każdego dnia zwracają się do niego przedstawiciele branży turytycznej. "To tysiące, stojących dzisiaj na skraju bankructwa firm. Nie chodzi tylko o właścicieli hoteli i pensjonatów, bowiem turystyka to system naczyń połączonych. To również pralnie, gastronomia, przewodnicy turystyczni, biura podróży i wiele innych. Wszyscy zwracają się z apelem o wydłużenie ferii zimowych" – podkreślił.

Polityk przywołał w swoim liście badania, w myśl których źródłem transmisji wirusa były głównie szkoły, nie zaś turystyka. "Rozumiem warunki, w których przyszło nam wszystkim działać. Nie ma tutaj rozwiązań idealnych, ale każdą niewłaściwą decyzję można zmienić. Przykładów nie trzeba daleko szukać. U naszych południowych sąsiadów ferie będą trwały ponad dwa miesiące" – wskazał.

Prezes PSL zwrócił także uwagę na aspekt psychologiczny obecnej sytuacji. "Polacy tęsknią za normalnością, za kontaktem z przyrodą i oderwaniem się od ekranów komputerów" – stwierdził. Jak podkreślił, jeżeli premier nie zmieni tej "bezzasadnej decyzji", będzie to skutkowało szerzeniem się szarej strefy i dalszym obchodzeniem przepisów. "Panie Premierze, działajmy - póki jeszcze nie jest za późno" – zaapelował.

Czytaj także:

"To niepojęte". Kwaśniewski uderza w prezydentaCzytaj także:

Ukraina stawia Polsce warunek. Chodzi o poszukiwania polskich ofiar