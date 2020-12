Ludzie bez twarzy i dziecko... pokazujące środkowy palec? Warszawa dziwnym plakatem zachęca do kolędowania

Widać na nim rodzinę, dwoje dorosłych i dwójkę dzieci z czerwonymi głowami pozbawionymi twarzy. Jedynie pies ma tam widoczne rysy. Dodatkowo internauci zauważyli, że dziecko po prawej stronie grafiki ma dłonie ułożone w taki sposób, że wygląda to, jakby wystawiało środkowe palce.

"Zapraszamy wszystkich warszawiaków do wspólnego kolędowania. Znaleźliśmy sposób na to, by mimo dzielącego nas dystansu, nasze głosy zabrzmiały w harmonii. Rodzinne kolędowanie stanowi ważną część świątecznej tradycji. Pierwsza zaintonowana kolęda przy wigilijnym stole zawsze jest emocjonującym momentem. Wspólne śpiewanie kolęd staje się mostem łączącym pokolenia. Czymś, co pozwala czuć się częścią wspólnoty" – zachęcają organizatorzy.

Uczestnicy mają wysłać film z autorskim wykonaniem znanej wszystkim kolędy "Wśród nocnej ciszy", choć na plakacie nie pojawia się nawet jeden element świadczący o religijnym charakterze świąt Bożego Narodzenia.

