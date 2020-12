Meller nie jest już redaktorem naczelnym Wirtualnej Polski. Zrezygnował

Dziennikarz nie wyjaśnił jednak, co jest powodem jego rezygnacji z funkcji redaktora naczelnego Wirtualnej Polski. Zajmował to stanowisko przez dwa miesiące.

Pracowników WP.pl poinformowano o zmianie szefa portalu na początku października podczas spotkania internetowego z zarządem. Firma potwierdziła te doniesienia również w komunikacie prasowym.

"Przychodzę do świetnie działającej, nowoczesnej firmy medialnej, lidera rynku, więc chcę utrzymać to, co bardzo dobrze działa i dodać atuty ze świata klasycznego dziennikarstwa, z którego się wywodzę. W moim blisko trzydziestoletnim życiu zawodowym oglądałem świat z bardzo różnych perspektyw, liczę, że teraz to w pełni zaprocentuje. Będę starał się, by Wirtualna Polska była medium środka, otwartym na głosy i opinie z różnych stron i środowisk. Mam nadzieję, że dzięki skali i sile WP będę mógł dodać wartości i rumieńców polskiej rzeczywistości medialno-społecznej" – stwierdził wówczas Meller.

Marcin Meller jest dziennikarzem TVN. Przez lata (najpierw z Kingą Rusin, a następnie z Magdą Mołek" prowadził poranny program "Dzień dobry TVN", a z kolei w TVN24 jest gospodarzem programu "Drugie śniadanie mistrzów". Meller w latach 90. pracował w redakcji tygodnika "Polityka", a w latach 2003-2012 był redaktorem naczelnym polskiej edycji „Playboya”. W przeszłości współpracował również z tygodnikiem "Wprost", a obecnie publikuje felietony w "Newsweek Polska".

Przed Mellerem szefem Wirtualnej Polski był Tomasz Machała, który został odwołany z tej funkcji w lutym b.r.