"To rozbrojenie własnej strony". Lisicki komentuje słowa wicepremiera

Wicepremier Jarosław Gowin złożył wizytę w Brukseli, gdzie spotkał się z unijnymi komisarzami. Prowadzone przez niego rozmowy dotyczyły m.in. unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy. Podczas wczorajszej konferencji prasowej Gowin podkreślił, że możliwy jest kompromis ws. budżetu UE i mechanizmu warunkowości. – Nawet jeżeli nie w formie otwarcia na nowo dyskusji nad kształtem tego rozporządzenia, to w postaci wiążących deklaracji interpretacyjnych – dodał.

"Pytanie, czy wypowiadanie takich sądów teraz..."

– Zawsze dopóki negocjacje się nie zakończyły to kompromis jest możliwy, w tym sensie Jarosław Gowin ma rację – komentował wypowiedź wicepremiera red. nacz. „Do Rzeczy”.

– Ale inną sprawą jest wypowiadanie takich teoretycznych rozważań, a inną rzeczą moment kiedy się to robi. Pytanie, czy wypowiadanie takich sądów teraz, w momencie napięcia, kiedy każda ze stron walczy o swoje (...) czy to właściwy moment – pytał dalej Lisicki.

– No bo właściwie przesłanie jakie płynie z tego rozważań Jarosława Gowina jest takie, że to co mówi Polska, gotowość zgłoszenia weta, walka o swoje prawa – to w w zasadzie można to streścić jako: "Będziemy walczyli, ale nie do końca" – tłumaczył dziennikarz. – I z tego punktu widzenia jest ona (wypowiedź Gowina - red.) szkodliwa – dodał Lisicki.

– Bo nie ma gorszej rzeczy w sytuacji konfliktu, kiedy jedna ze stron pokazuje publicznie swoją słabość (...), że to trochę taki teatr, że: "Pokażemy że jesteśmy mocni, ale jak przyjdzie co do czego to wiecie, my jesteśmy gotowi ustąpić". W tym sensie to jest rozbrojenie własnej strony – podkreślił dalej dziennikarz.

