"Dopilnuję tego!". Śmiszek: Kaczyński za to odpowie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu w związku z ewentualnym przekroczeniem przez niego uprawnień. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Krzysztof Śmiszek. Poseł Lewicy nie kryje oburzenia decyzją prokuratury i zapowiada złożenie na nią zażalenia. Co więcej, zapowiada rozliczenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, kiedy jego obóz polityczny dojdzie do władzy.

"Kaczyński odpowie za swoje niegodziwości! Za przemoc wobec kobiet, za bicie ludzi na ulicach, za podżeganie do nienawiści. Jeśli nie dziś, to jutro! Jeśli nie jutro, to za miesiąc! Jeśli nie za miesiąc, to wtedy, kiedy Lewica przejmie władzę. Czyli nieuchronnie!" – grzmi na Twitterze Śmiszek. Poseł zapowiada, że osobiście tego dopilnuje.

Lewica ws. słów Kaczyńskiego

Joanna Scheuring-Wielgus oraz Krzysztof Śmiszek podczas listopadowej konferencji prasowej poinformowali, że złożyli zawiadomienie ws. słów Jarosława Kaczyńskiego. Ich zdaniem prezes PiS podżegał do przemocy.

Zdaniem polityków Lewicy Kaczyński miał się tego dopuścić, gdy wzywał sympatyków PiS do obrony kościołów przed środowiskami radykalnej lewicy, które podczas proaborcyjnych protestów dewastowały świątynie.

Kaczyński wypowiedział te słowa w orędziu z 27 października, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w mocnych słowach określił wtedy uczestników protestów Strajku Kobiet.

