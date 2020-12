Ziobro przemawiał w Toruniu: My na to nie pozwolimy

Podczas swojego wystąpienia polityk podziękował o. Tadeuszowi Rydzykowi i rodzinie Radia Maryja, którzy "służą Panu Bogu, Kościołowi i Polsce". – To jest właśnie przestrzeń polskości, obecności tej kultury, która tworzy i definiuje polskość – ocenił.

– To piękne dziedzictwo, które nazywa się Polska, i o które apelował św. Jan Paweł II, byśmy byli mu wierni, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, kiedy te piękne wartości, które legły na przestrzeni 1000 lat u podstaw korzeni naszej kultury, naszej tradycji, naszej tożsamości, tej polskiej duszy, są tacy, którzy chcieliby je nam odebrać. Ale my na to nie pozwolimy – oświadczył minister.

Jego zdaniem "możemy mieć wiarę, że obronimy to, co piękne tylko dlatego, że są i byli ludzie, którzy przez lata tworzyli tak piękne dzieła, jak to związane z Radiem Maryja". – Chciałbym głęboko się ukłonić wszystkim zaangażowanym w to piękne przedsięwzięcie, w to wielkie dzieło służby Panu Bogu i Polsce – dodał.

Zwracając się do o. Tadeusza Rydzyka, Ziobro powiedział: – Ojcze dyrektorze, moje słowa uszanowania, bo to przede wszystkim Pan Bóg postawił ojca dyrektora w tym miejscu i dał siłę, moc i mądrość prowadzenia, mimo przeszkód, trudów i też złych ludzi, którzy robili wiele, aby to dzieło nie mogło dojść do tego miejsca, w którym się dziś znalazło.

Radio Maryja obchodzi w sobotę uroczystość 29. rocznicy powstania.

