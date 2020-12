Spięcie w Platformie. Powodem słowa o Tusku

Jarosław Makowski, który we wrześniu ponownie został szefem Instytutu Obywatelskiego, think-tanku politycznego PO, udzielił wywiad portalowi Interia. Padły w nim słowa dotyczące Donalda Tuska, które wywołały reakcje polityków Platformy.

– Świat Donalda Tuska, w którym on formułował swoje odpowiedzi na rzeczywistość, właśnie odszedł do lamusa. Dziś potrzebujemy zupełnie innych odpowiedzi – ocenił Makowski.

Według niego wyjazd Tuska do Brukseli "czyni go człowiekiem, który porzucił przeszłość, by znów patrzeć w przyszłość". – Podejrzewam, że sam by powiedział, że jego wypowiedzi z 2011 czy 2013 roku kompletnie nie pasują do dzisiejszej rzeczywistości – dodał.

Politycy PO odpowiadają

Na te słowa zareagował senator PO Marcin Bosacki. "Liczy sie tylko Polska. Dla Polski lata Tuska to wobec lat PiS są jak Hawaje wibec Syberii. Kto tego nie rozumie, zwłaszcza z PO, nic nie rozumie. Żałość" – napisał na Twitterze.

Głos w tej samej sprawie zabrała również posłanka PO Maria Janyska. "Tak, żałość! Nie odszedł do lamusa,a stał się fundamentem dynamicznego rozwoju,otwartości,likwidacji różnic cywilizacyjnych. Jak można tego nie rozumieć???" – pyta.