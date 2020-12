Nowacka do Girzyńskiego: Powinniście się za to wstydzić

W programie "Kawa na ławę" politycy dyskutowali na temat nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. O tym, że ta przesłanka jest niezgodna z ustawą zasadniczą TK zdecydował 22 października.

– Od początku tej sprawy mówię, że ten wyrok Trybunału powinien być jak najszybciej opublikowany – oświadczył Zbigniew Girzyński. Dodał, że aborcja jest morderstwem.

– Legalizowanie morderstwa nie jest prawem człowieka, jest ciężką zbrodnią i nie powinniśmy z takich lub innych przyczyn pozwalać na to, aby zabijać nienarodzone dzieci – stwierdził polityk PiS.

Nowacka odpowiada: To są kłamstwa

Na jego słowa zareagowała Barbara Nowacka. – Jestem zdumiona, że tak inteligentny i wykształcony człowiek wypowiada takie głupstwa mediach. Mam tylko jedną wielką prośbę: wy panowie przestańcie mówić, co dla kobiety jest, a co nie jest nieszczęściem i w jakiej sytuacji będziecie, albo nie będziecie od niej oczekiwać heroizmu – powiedziała.

– Przestańcie się tym zajmować, zacznijcie oczekiwać heroizmu, odwagi, intelektu od siebie. My naprawdę nie potrzebujemy waszej zgody, żeby o czymkolwiek móc decydować – dodała posłanka KO.

Nowacka przekonywała, że "Polki będą decydować świadomie i tak to robią". – A to, co wy robicie to są kłamstwa i hodowanie podziemia aborcyjnego. Powinno wam być za to wstyd – oceniła.

