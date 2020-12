"Trzeba to uczciwie powiedzieć". Ekspert o spadkowej tendencji zakażeń koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia podało w niedzielę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 9 176 kolejnych osób, a zmarło 228 chorych. Łącznie od początku epidemii wykryto 1 063 448 przypadków COVID-19. Zmarło 20 089 chorych.

Dr Sutkowski podkreślił, że statystyki podane w niedzielę "są mniejsze z uwagi na weekend". – I to też trzeba uczciwie powiedzieć – zaznaczył.

Jak dodał, jeśli chodzi o te statystyki, to nie jest jakimś "hurra optymistą". Zwrócił uwagę, że któregoś dnia mieliśmy 5 tys. nowych zakażeń koronawirusem. – Więc to nie jest tak, że jest tutaj jakaś wielka zmiana – powiedział dr Sutkowski. Ale oczywiście - jak podkreślił - "tendencja jest zarysowana".

Według niego, tendencja ta wynika z kilku kwestii. – Po pierwsze z mniejszej liczby w ogóle w przyrodzie, czyli w nas samych wirusa, po drugie tego, że zalecenia, restrykcje, czy obostrzenia przynoszą efekty, i po trzecie mniejszej liczby - niestety tutaj trzeba powiedzieć sobie uczciwie - testowanych osób. To znaczy mniejszej liczby wykonywanych testów, dlatego, bo ludzie się na nie nie zgłaszają – wskazał dr Sutkowski.

Jego zdaniem, "mieszanina tych wszystkich czynników" wpływa na statystyki. – My tutaj trochę tej pandemii po prostu nie widzimy w liczbach do końca. Liczby są o tyle zafałszowane, że za mało ludzi zgłasza się do lekarzy rodzinnych na testy – podkreślił ekspert.

Jak ocenił, z jednej strony dobrze, że obostrzenia wprowadzone przez rząd działają, ale z drugiej strony mamy też pacjentów, którzy nie zgłaszają się na testy. – A po trzecie, musimy też na to patrzeć łącznie ze zgonami, które są jeszcze pokłosiem dosyć dużej liczby zachorowań z przed 2-3 tygodni i pewnego przeciążenia też placówek ochrony zdrowia – dodał dr Sutkowski.

Resort zdrowia przekazał w niedzielę, że ostatniej doby wykonano ponad 23,8 tys. testów, w tym 4028 testów antygenowych. W sobotę resort informował, że wykonał 35,8 tys. testów na koronawirusa, w tym 10,1 tys. antygenowych, a w piątek 40,7 tys. testów, w tym 8,8 tys. antygenowych.

Czytaj także:

Gowin ostrzega: Od tego wybuchu ucierpi także PolskaCzytaj także:

"Liczymy, że się pomyliliśmy...". Tyle miejsc pracy zlikwidowano we Włoszech od początku pandemii