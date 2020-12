Jakubiak kpi z polityka Lewicy. "Wziąłbyś się za jakąś pracę"

Poseł Lewicy zamieścił na swoim Twitterze wpis, w którym poinformował o wynikach jego działań przeciwko uchwało władz lokalnych dotyczących ideologii LGBT. Śmiszek zaskarżył wszystkie 90 samorządowych uchwał. Wszystkie skargi polityka lewicy zostały jednak odrzucone.

"W lutym złożyłem skargę na wszystkie 90 ówczesnych samorządowych uchwał Anty-LGBT. Efekt? Wszystkie skargi zostały odrzucone" – napisał Śmiszek.

Poseł nie zamierza jednak porzucać walki o prawa osób LGBT. Zapowiedział, że będzie działał na tym polu "do skutku".

"To nie koniec. Do skutku będę działał w sprawie uchylenia uchwał. W rejestrze będą widniały nazwiska osób za to odpowiedzialnych, nic nie trwa wiecznie" – napisał w dalszej części internetowego wpisu.

"Dokonania" Śmiszka postanowił skomentował Marek Jakubiak. Były poseł zrobił to w mocno ironiczny sposób.

"Wziąłbyś się za jakąś pracę" – napisał krótko i dosadnie Jakubiak.

