Burza na konferencji prasowej. Tarczyński kontra dziennikarz TVN24

Na konferencji prasowej w Sejmie wystąpili członkowie Solidarnej Polski – Sebastian Kaleta i Janusz Kowalski oraz Dominik Tarczyński z PiS. Politycy zaprezentowali raport o "łamaniu praworządności" przez Holandię.

Kiedy doszło do zadawania pytań, Agata Adamek z TVN24 nalegała o komentarz do słów o. Tadeusza Rydzyka, jakie padły w sobotę w Toruniu na temat bpa Edwarda Janiaka, oskarżanego o tuszowanie pedofilii. Dyrektor Radia Maryja nazwał go "współczesnym męczennikiem mediów". – To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? – powiedział o. Rydzyk.

– Rozmawiamy tutaj o miliardach, a wy bawicie się słówkami, chcecie grać słówkami, nie dyskutując o tym, że setki miliardów wypływają z Europy. To jest poziom waszego dziennikarstwa – odpowiedział Tarczyński.

– Słyszycie: potępiamy pedofilię w całości, bez względu na to, czy to jest ksiądz, strażak, nauczyciel czy kto inny. Potępiamy. Siedzieć. A wy chcecie nakręcać atmosferę wokół kilku słówek, ale Jak Mark Rutte (premier Holandii – red.) pozwala wyprowadzać setki miliardów, to to już nie jest temat – dodał europoseł PiS.

Na słowa Tarczyńskiego zareagował reporter TVN24 Radomir Wit. – Panowie, jeżeli zapraszacie na konferencję prasową dziennikarzy, to wysłuchuje się ich pytań, jeżeli w takiej atmosferze ma to przebiegać, to ja rezygnuję, dziękuję, nie będzie już żadnych pytań – oświadczył.