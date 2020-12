Prymas Polski domaga się interwencji ws. wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka

Chodzi o wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka dotyczącą biskupa Edwarda Janiaka.

– Dostałem dzisiaj wiadomość od księdza biskupa Edwarda Janiaka, to jest współczesny męczennik mediów. Media to zrobiły i nie dajmy się katolicy, że na księdza jakiegoś będą warczeć, filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą. A nie, że mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem, wszystko się pokręciło i my się trzęsiemy i myślę, że w kościele powinniśmy się nie bać i upominać o sprawiedliwość – powiedział dyrektor Radia Maryja.

Informację o liście prymasa Polaka jako pierwsza podała stacja TVN24. Z kolei dziennikarze portalu stacja7.pl potwierdzili ją w biurze delegata Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży. Prymas Polski domaga się interwencji przełożonego o. Rydzyka w sprawie słów o bp. Janiaku. Tymczasem zakon redemptorystów wydał oświadczenie w sprawie słów, które padły w sobotę.

"Potępiamy całkowicie grzech i przestępstwo pedofilii, jak również wszelkie ukrywanie lub zwłokę w wyjaśnianiu tych spraw" – napisał w specjalnym oświadczeniu rzecznik prowincji warszawskiej redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz. Dodał, że wypowiedź o. Rydzyka była "komentarzem do obecnej sytuacji medialnej".

"Wsłuchani w jasny głos Kościoła mamy przekonanie, że wyjaśnianie prawdy jest pierwszym krokiem w uleczeniu ran zadanych przez przestępców poszczególnym ofiarom jak i całej wspólnocie Kościoła. Radio Maryja i inne media z nim związane niejednokrotnie wyrażały swoje stanowisko potępienia dla pedofilii i konieczności pomocy ofiarom, zgodne z dokumentami Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego w Polsce" – przekonuje o. Mazurkiewicz.

