O. Rydzyk skrytykował jego film. Sekielski odpowiada

W sobotę podczas obchodów rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu o. Tadeusz Rydzyk wspomniał o biskupie kaliskim Edwardzie Janiaku, oskarżanym o tuszowanie pedofilii. O. Rydzyk nazwał go "współczesnym męczennikiem mediów". – To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? – powiedział.

Sprawa ma związek z filmem braci Sekielskich "Zabawa w chowanego", w którym pokazano, jak bp Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży. O. Rydzyk stwierdził, że to "jakieś filmidło".

Tomasz Sekielski, komentując w TVN24 wypowiedź dyrektora Radia Maryja, powiedział: – Lepiej robić "filmidła", niż być obrońcą pedofilów w sutannach. A tym się właśnie stał Tadeusz Rydzyk. I to nie jest jego pierwsza wypowiedź.

– Ja bardzo często słucham Radia Maryja i podobne wypowiedzi, gdy Rydzyk stawał w obronie księży, stawał w obronie biskupów, którzy tuszowali przestępstwa seksualne, nie były rzadkością – przekonywał dziennikarz.

Jego zdaniem słowa o. Rydzyka są z jednej strony apelem do wiernych, a z drugiej "sygnałem do biskupów, którzy milczą i boją się zabrać głos". – Ile wypowiedzi ze strony polskich hierarchów usłyszeliśmy po tych skandalicznych słowach? Zareagował tylko prymas. Ja nie słyszałem, żeby jakikolwiek z hierarchów potępił to, co powiedział Tadeusz Rydzyk – ocenił Sekielski.

Czytaj także:

Redemptoryści wydali oświadczenie w sprawie słów o. Rydzyka