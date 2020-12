Dziennikarz Onetu manipuluje słowami ministra. Chodzi o pedofilię

Nie milkną echa wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka na temat problemu pedofilii w Kościele. Przypomnijmy, że w sobotę podczas obchodów urodzin Radia Maryja w Toruniu, duchowny wspomniał o biskupie kaliskim Edwardzie Janiaku, oskarżanym o tuszowanie pedofilii. O. Rydzyk nazwał go "współczesnym męczennikiem mediów". Mówiąc o problemie pedofilii, duchowny stwierdził także: "To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus?".

Wypowiedź Dery i manipulacja Schwertnera

Sprawę komentował w poniedziałek prezydencki minister Andrzej Dera.

– Księża są osobami, które oceniają kwestie moralne. Kwestia pokus. Ja mam pokusy. Każdy z nas ma pokusy, natomiast nie może być usprawiedliwienia. To trzeba rozgraniczyć. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie usprawiedliwienia dla tych, którzy takim pokusom ulegają i popełniają te przestępstwa – tłumaczył Dera.

– Od tego jest sąd, wymiar sprawiedliwości, żeby takie osoby bezwzględnie wyłapywać, karać, skazywać, żeby nigdy nie miały kontaktu z dziećmi – dodał polityk.

Komentując słowa Dery, dziennikarz Onetu Janusz Schwertner, wybrał fragment wypowiedzi, zmienił go i podał na Twitterze.

„Andrzej Dera pytany o słowa o. Rydzyka: «też mam pokusy«” – napisał Schwertner, w reakcji na co wiele osób atakowało prezydenckiego ministra, nie znając całej wypowiedzi.