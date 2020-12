12 mld bezzwrotnego wsparcia dla samorządów. Premier: Skończyliśmy z logiką Polski a, b i c

Szef rządu wskazywał, że kiedy już pandemia się skończy, to jeszcze przez długi czas będziemy walczyli z jej skutkami. – Te skutki są widoczne i w obszarze inwestycji, samorządów, także musimy walczyć o każde miejsce pracy. Dlatego tę walkę z kryzysem, COVID-19 toczymy wspólnie. Toczy ją rząd, samorządy, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i ludzie, obywatele – mówił.

Premier tłumaczył, że z tego właśnie powodu, rząd wsparł już w firmy w ratowaniu miejsc pracy, zaś dziś przedstawia rządowy program inwestycji lokalnych. – To taka "Tarcza Samorządowa". 12 mld bezzwrotnego wsparcia na inwestycje, edukację, cyfryzację, remonty szpitali, najróżniejsze projekty. Ponad 6 mld zł już jest na kontach samorządów na realizację poszczególnych programów. Dzisiaj kolejne 4 mld zł – podkreślił.

– Skończyliśmy z logiką Polski a, b i c. Polska ma się rozwijać jednakowo. Te inwestycje pozwolą ochronić miejsca pracy. To właśnie Polska ma drugie najniższe bezrobocie w UE. To też dlatego, że niemal natychmiast uruchomiliśmy ten fundusz – mówił dalej Mateusz Morawiecki. – Te wszystkie inwestycje mają spowodować, że Polska będzie jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla nowych inwestorów. Jestem przekonany, że tą fazą rozwoju gospodarczego będzie fala silnego odbicia gospodarczego po COVID-19 wraz ze szczepionkami – dodawał.

Obecny na konferencji minister Mariusz Kamiński wyraził przekonanie, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to wielki strategiczny plan ożywienia gospodarczego, zwłaszcza w Polsce B. – Wierzę, że ten program będzie przykładem współpracy rządu z samorządem, z burmistrzami, wójtami prezydentami miast – powiedział.