PSL: To jest nasza wspólna narodowa sprawa

Na wtorkowej konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk, minister zdrowia Adam Niedzielski, szef Centrum Analiz Strategicznych dr hab. Norbert Maliszewski oraz główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban przedstawili założenia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Jak mówił szef KPRM celem jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacji. Szczepionki będą darmowe i dobrowolne; według obecnych zgłoszeń można by szczepić tygodniowo 180 tys. osób.

Klimczak odnosząc się do tego programu ocenił na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie, że nie jest on bogaty w szczegóły. "Natomiast przesłanie jest najważniejsze" - zaznaczył.

Według niego, "dzisiaj wszyscy powinniśmy być jedną drużyną w walce z epidemią koronawirusa". "My jako przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej deklarujemy, że jesteśmy gotowi do takiej współpracy. Jesteśmy gotowi stanowić jedną drużynę w walce z epidemią koronawirusa. To jest nasza wspólna narodowa sprawa. Walka z epidemią jest naszą racją stanu" - powiedział Klimczak.

Ale - jak dodał - "mamy prośbę, wręcz wymaganie wobec premiera Mateusza Morawieckiego". "Żeby postępował uczciwie wobec opozycji, przestał kłamać, przestał manipulować i żeby wszystkie dane, które są dostępne dla niego także były dostępne dla nas, żeby zawsze w prawdziwym świetle przedstawiał sytuację, która jest związana z epidemią" - podkreślił poseł ludowców.

Jego zdaniem, w zaprezentowanym programie szczepień przeciwko koronawirusowi jest zbyt mało zachęt do tego, by się szczepić. "Uważamy, że każdy Polak, który zostanie zaszczepiony na koronawirusa powinien być wolny od wszelkich obostrzeń. Nie musi nosić maseczki, może chodzić do restauracji, nie obejmują go żadne limity" - stwierdził Klimczak.

Dodał, że wszystkie szczepienia powinny być bezpłatne. "Uważamy, że każdy dorosły człowiek, który sam daje się zaszczepić przeciwko koronawirusowi powinien mieć przywilej, że inne szczepionki chociażby dla jego dzieci także będą bezpłatne" - podkreślił poseł PSL. Według niego oprócz przywilejów społecznych, powinny być też przywileje ekonomiczne, chociażby w postaci podatków.

"Będziemy jako PSL brać udział w konsultacjach. Zaproponujemy swoje zmiany. Między innymi zaproponujemy, aby do powszechnego szczepienia włączone były apteki" - zapowiedział Klimczak. Według niego w akcję informacyjną powinien też włączyć się Kościół katolicki.

Również zdaniem posła Mieczysława Kasprzaka (PSL) szczepienia przeciw koronawirusowi powinny mieć charakter powszechny. "A do tego potrzebne jest przekonanie Polaków, że są to szczepienia bezpieczne" - podkreślił Kasprzak.

Dodał, iż dziwi go zachowanie prezydenta Andrzeja Dudy. "Który tutaj staje okrakiem i nie wypowiedział się za tym, że popiera szczepienia, że odcina się od tych ruchów antyszczepionkowych, że zaszczepi się, tylko unika odpowiedzi" - zaznaczył poseł PSL.