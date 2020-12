"Przebudowa Polski w autorytarny kraj". Grodzki krytykuje Polskę w niemieckim dzienniku

Grodzki nie popiera ewentualnego weta do unijnego budżetu na lata 2021-2027. Jego zdaniem uzasadnianie przez PiS weta wobec budżetu potrzebą obrony suwerenności to "błędny tok myślenia". Marszałek stwierdza, że Polacy dobrowolnie przystąpili do UE, a do dziś 80 procent pozytywnie ocenia członkostwo we Wspólnocie. "Mamy pełne prawa, ale też pełne obowiązki, do których należy praworządność. Bruksela nie trzyma u nas żołnierzy czy czołgów. Naszej suwerenności nikt nie zagraża. Tak byłoby dopiero wówczas, gdybyśmy zerwali więzi z UE i zwrócili się na Wschód" – ocenia Grodzki.

Jego zdaniem oczywista jest "tendencja naszych rządzących do autorytarnych metod i do przebudowy Polski w autorytarny kraj". Jak mówi, zagrożony jest podział władzy, sądownictwo kontrolują politycy, zagrożone sa prawa mniejszości, a policja używa gazu łzawiącego przeciw pokojowym demonstrantom. "To jeszcze da się odwrócić, ale bez oporu opozycji albo poza UE będzie trudniej" – stwierdza marszałek Senatu.

Grodzki "oskarża" też UE o to, że zadziałała zbyt późno, by bronić praworządności w Polsce. "Jestem chirurgiem. To jak w przypadku choroby. Działanie profilaktyczne jest o wiele skuteczniejsze niż walka z zaawansowaną chorobą. Przyglądano się z wyrozumiałością demontażowi praworządności w Polsce i na Węgrzech z nadzieją, że się opamiętają. Ale czas pokazał, że nasila się tendencja w stronę autorytarnych rządów" – mówi rozmówca "Sueddeutsche Zeitung".

