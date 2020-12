Rzecznik rządu: Jesteśmy przekonani, że stanowisko Polski i Węgier zbiera poparcie w UE

We wtorek w Warszawie doszło do rozmów polskiego i węgierskiego premiera. Viktor Orban rozmawiał też z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

– Nie chciałbym ujawniać kuluarowych rozmów, najważniejsza są ich rezultaty. Od kilku dni odbywają się rozmowy o charakterze roboczym, które szukają kompromisu, który by godził te stanowiska – poinformował Piotr Müller. Jak wskazał, trwa ustalanie szczegółów stanowiska. Szczyt RE poświęcony nowej perspektywie budżetowej rozpocznie się w czwartek.

– Jesteśmy przekonani, że stanowisko Polski i Węgier zbiera coraz więcej poparcia w UE. Jasność przepisów jest najważniejsza - chcemy, żeby przepisy dot. warunkowości odnosiły się do kwestii budżetowych. Jesteśmy optymistami co do porozumienia. Mamy nadzieję, że konkluzje pozwolą przyjąć budżet UE, bo jest to budżet korzystny – powiedział rzecznik rządu.

Pytany o ewentualne weto, odparł, że polski rząd jest przekonany, że uda się wypracować porozumienie: – Jesteśmy przekonani, że na tym posiedzeniu RE, chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało, jest szansa na to, żeby dojść do porozumienia. Jesteśmy raczej optymistami, co do możliwości porozumienia na tym posiedzeniu RE, natomiast do porozumienia potrzebna jest zgoda obu stron. Mamy nadzieję, że konkluzje RE faktycznie będą takie, że pozwolą na to, żeby budżet UE przyjąć i przejść do jego realizacji.

– Nie chcielibyśmy funkcjonować w takim stanie prawnym, który jest niejasny, który by powodował jakiekolwiek napięcia polityczne – pokdreślił Piotr Müller.