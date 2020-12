Przewodniczący Nowoczesnej: Zagrożenia polexitem nie ma

– Dzisiaj realnie, jako Polska, sami wystawiamy się poza margines decydujących we Wspólnocie. Nie wiem jednak, czy za kilka miesięcy, jeżeli motywacją Jarosława Kaczyńskiego tylko i wyłącznie będą wewnętrzne sprawa, to może faktycznie będziemy formalnie ze wspólnoty wykluczani – ocenił poseł.

– Czym innym jest taktyka negocjacyjna, a czym innym wykorzystywanie weta do wewnętrznej rozgrywki między Ziobrą i Kaczyńskim, której przedmiotem jest Morawiecki. W naszym fundamentalnym interesie jest obecność w Unii przy stole, teraz jesteśmy przy stole tylko z Orbanem. Po drugie to żeby Unia była coraz silniejsze, a po trzecie żebyśmy z tych środków korzystali. Wszystkie działania rządu są niezgodne z polskim interesem – dodawał.

Bojkot Orlenu

Adam Szłapka był również pytany w Radiu Plus o swoją deklarację, że nie będzie tankował na Orlenie po tym jak koncern zakupił Polska Press.

– Będę więcej korzystał z komunikacji zbiorowej. Uważam, że to polityczna decyzja bez uzasadnienia gospodarczego. Nie powinny być spółki skarbu państwa wykorzystywana do wzmacniania i utrzymywania władzy – stwierdził.

Dopytywany, gdzie teraz będzie tankował, stwierdził, że "nie będzie żadnej stacji robił reklamy"

– Wiem jaka część stacji hurtowo jest zaopatrywana w Orlenie, ale wystarczy, że w Orlenie nie będzie zostawała marża detaliczna. Gdyby Orlen się decydował kupić pola naftowe w ryzykownym miejscu, żeby zabezpieczyć Polskę dostawami to ok, nawet jeśli to decyzja umiarkowanie uzasadniona, ale tu mamy do czynienia z decyzją polityczną i prezes Obajtek powinien odpowiedzieć za niegospodarność – dodawał.

