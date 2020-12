Żaryn: Niestety ta ogromna patologia wciąż istnieje w naszym życiu państwowym

Żaryn tłumaczył, że problem korupcji nadal w Polsce istnieje. Mimo to, udało się wprowadzić zmianę w polskiej mentalności, w której jeszcze niedawno bez wręczenia łapówki nie udało się skutecznie zamknąć prawie żadnej sprawy.

– To wciąż jest problem. Ten rodzaj przestępstw jest ścigany przez policję, CBA czy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja to również wielkie sprawy: przy przyjmowaniu czy prowadzeniu zamówień publicznych, podpisywaniu ogromnych kontraktów. To tam korupcja jest rozpatrywana głównie przez CBA. Ogromne pieniądze i wpływy, potrzebują specjalnego traktowania – stwierdził.

– Na szczęście w Polsce nie ma już społecznego przyzwolenia, a na pewno jest mniejsze, na to by działania były oparte o korupcję. Wiele się zmieniło w podejściu społecznym do tej patologii – dodał.

Żaryn stanowczo odrzucił zarzuty opozycji, że Centralne Biuro Antykorupcyjne jest narzędziem politycznym w rękach władzy i służy do dyskredytowania niewygodnych dla rządu osób.

– CBA to służba, która jest powołana do ścigania korupcji i patologii gospodarczych na szczeblach władzy, zarówno lokalnej jak i państwowej. To służba skuteczna w rozliczaniu wpływowych grup społeczno-polityczno-biznesowych. To zawsze rodzi reakcje i wrogości w różnych środowiskach – ocenił.

W jego ocenie krytyczne głosy z partii opozycyjnych to próba "spacyfikowania CBA".

– Opozycja oczywiście ma prawo formułować różnego rodzaju zarzuty czy swoje opinie ale w mojej ocenie wynika to przede wszystkim z prób spacyfikowania CBA, które prowadzi dobrą, profesjonalną i skuteczną pracę – powiedział.



