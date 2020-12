Sasin wysłał dziennikarzowi TVN prezent. Zamieścił nietypową dedykację

Szymon Jadczak został laureatem nagrody Grand Press. Podczas wtorkowej gali dziennikarz TVN24 odebrał wyróżnienie w kategorii "News" za materiał "Wybory, których nie było, kosztowały Pocztę Polską blisko 70 milionów. Ujawniamy dokumenty".

Tymczasem wicepremier i minister aktywów państwowych zamieścił na Twitterze wpis, w którym pogratulował dziennikarzowi zdobycia nagrody. Napisał także, że przesłał mu prezent wraz z nietypową dedykacją.

"W związku z otrzymaniem nagrody Grand Press przez pana @SzJadczak przesłałem moje gratulacje i książkę w prezencie. PS Polecam ją nie tylko laureatom tegorocznych nagród ale wszystkim dziennikarzom... i również politykom" – napisał Jacek Sasin.

Na zdjęciu dołączonym do Tweeta można zauważyć, że książka nosi tytuł "Nienawiść sp. z o.o. Jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem" autorstwa Matt'a Taibbi.

Sasin zamieścił również zdjęcie dedykacji, jaką zamieścił dla zwycięzcy Grand Press.

"Panie redaktorze. Gratuluję nagrody Grand Press 2020 w kategorii News. Z tej okazji przesyłam książkę "Nienawiść sp. z o.o." autorstwa Matt'a Taibbi i zachęcam do pogłębionej refleksji nad faktem, że ubocznym skutkiem Pana tekstu było uruchomienie wielkiej fali fake newsów na temat "wyborów Sasina". Nie mają one oczywiście nic wspólnego z rzeczywistością, ale pozwoliły zobaczyć jak łatwo dzisiaj dziennikarze porzucają zawodową bezstronność na rzecz politycznej agitacji. W takich warunkach prawda nie ma znaczenia i nie wydaje się ciekawa. Zanika też chyba reporterska odwaga do pójścia pod prąd środowiskowemu myśleniu życzeniowemu. Mam nadzieję, że powyższy opis nie dotyczy Pana" – napisał wicepremier.

Czytaj także:

Premier: Pokażmy siłę polskiej solidarności!Czytaj także:

Reuters: Polska zaakceptowała propozycje UE. Rząd dementuje