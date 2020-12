Prof. Kleiber: Są państwa, które chciałyby jak najszybciej dojść do stanów zjednoczonych Europy

W rozmowie z Antonim Trzmielem na antenie Polskiego Radia 24 były prezes PAN mówił o trwających negocjacjach ws. unijnego budżetu. Profesor Kleiber ocenił, że powaga dzisiejszych problemów jest naprawdę bardzo duża, dlatego czym szybciej wykażemy zdolność do spokojnej na ten temat rozmowy, znajdowania rozwiązań spowolnienia procesów integracyjnych, tym lepiej dla naszej wspólnej przyszłości.

Zdaniem profesora, główna sprzeczność pomiędzy negocjatorami w Unii Europejskiej wynika z różnej wizji dotyczącej przyszłości Wspólnoty. -

– Są państwa, które chciałyby jak najszybciej dojść do federacji, czy też do stanów zjednoczonych Europy – stwierdził gość Antoniego Trzmiela, dodająć, że inne państwa "chcą ten proces spowolnić na korzyść jakości życia". – To nie jest żaden egoizm, czy niechęć do krajów europejskich, tylko po prostu świadomość różnic, które między państwami są i które dla zapewnienia społecznego spokoju lepiej rozłożyć w czasie przed ewentualnym jednoczeniem się Europy – podkreślił.

