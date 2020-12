Wicemarszałek z PSL: Ten pomysł to jedna, wielka PiS-owska ściema

We wtorek premier Mateusz Morawiecki wskazywał, że kiedy już pandemia się skończy, to jeszcze przez długi czas będziemy walczyli z jej skutkami. – Te skutki są widoczne i w obszarze inwestycji, samorządów, także musimy walczyć o każde miejsce pracy. Dlatego tę walkę z kryzysem, COVID-19 toczymy wspólnie. Toczy ją rząd, samorządy, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i ludzie, obywatele – mówił.

Premier tłumaczył, że z tego właśnie powodu, rząd wsparł już w firmy w ratowaniu miejsc pracy, zaś dziś przedstawia rządowy program inwestycji lokalnych. – To taka "Tarcza Samorządowa". 12 mld bezzwrotnego wsparcia na inwestycje, edukację, cyfryzację, remonty szpitali, najróżniejsze projekty. Ponad 6 mld zł już jest na kontach samorządów na realizację poszczególnych programów. Dzisiaj kolejne 4 mld zł – podkreślił.

Czytaj także:

12 mld bezzwrotnego wsparcia dla samorządów. Premier: Skończyliśmy z logiką Polski a, b i c

Tymczasem Ludowcy krytykują rządowy Fundusz. – To fundusz wsparcia rządu PiS dla wójtów i starostów z PiS-u, bowiem jedyne kryterium, jakie obowiązuje w tym funduszu, to jest znaczek partyjny, przynależność partyjna. Dzisiaj zwracam się do wszystkich mieszkańców tych wspólnot, którzy także głosowali na PiS, ale w tej gminie, wójtem na przykład jest PSL-owiec albo bezpartyjny albo członek innej partii. Dzisiaj wy, mieszkańcy tych gmin zostaliście przez PiS oszukani. Odarci z możliwości rozwojowych tylko dlatego, że waszą winą jest to, że na wójta wybraliście kandydata nie z PiS – stwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Polityk zwrócił się do premiera: – Panie premierze Morawiecki, wstyd i hańba, że pan pieniądze wypracowane przez wszystkich Polaków przekazuje poprzez wojewodów tylko tam, gdzie rządzą PiS-owcy. Takie macie pojęcie o samorządzie. Samorząd to dla was wróg, bowiem wy tylko jesteście wpatrzeni w centralizację. My natomiast jako PSL, jako partia samorządowa, jesteśmy za decentralizacją.

Czytaj także:

"Financial Times": Polska i Węgry cieszą się iluzją siłyCzytaj także:

Ostre cięcie. Premier pozbył się gabinetu politycznego