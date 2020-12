Tułajew do opozycji: My zajmujemy się sprawami Polaków, wy Jarosławem Kaczyńskim

W imieniu klubu PiS głos zabrał poseł Sylwester Tułajew: – Pandemia COVID-19 zmieniła całe nasze życie, cały świat. Wszystko jest inne. Jedyne to, co się nie zmieniło, to działania opozycji w Polsce. Zgłoszony przez państwa wniosek jest całkowicie bezzasadny, niemerytoryczny i niepoważny. Ten wniosek całkowicie nie ma sensu. Po raz kolejny nie macie nic do zaproponowania poza atakiem.

– W waszym wniosku nazwisko Kaczyński pada blisko 50 razy. Polska czy Polacy znacznie, znacznie mniej. To najlepsze podsumowanie, o co w tym wszystkim chodzi. My zajmujemy się sprawami Polaków, rozwiązujemy ich problemy, wy niezmiennie zajmujecie się prezesem Kaczyńskim oraz PiS – tak polityk punktował opozycję.

– Mówiąc o bezpieczeństwie, warto przypomnieć to, co się działo w 2015 roku i wspomnieć o działaniach prezesa Kaczyńskiego w tym względzie. To właśnie prezes Kaczyński jako pierwszy miał odwagę sprzeciwić się przymusowej relokacji migrantów, na którą zgodziła się ówczesna Platforma Obywatelska. Wszyscy to pamiętamy. Pamiętamy te słowa, zapewnienia liderów PO: przyjmiemy każdą ilość. Właśnie prezes Kaczyński na tej sali przestrzegał przed negatywnymi skutkami takiego działania. Dziś widzimy, kto miał rację – stwierdził Sylwester Tułajew w Sejmie.

– To właśnie prezes Kaczynski uchronił Polskę przed takimi wydarzeniami, jakie widzieliśmy we Francji, w Niemczech, w innych krajach zachodniej Europy – podkreślił reprezentant klubu PiS.

