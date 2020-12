Gawkowski: Symbolem rządów Kaczyńskiego jest pałka teleskopowa

Gawkowski, który zabrał głos w imieniu Lewicy oskarżył Kaczyńskiego o to, że to z jego winy policja jest brutalna m. in. wobec protestujących kobiet i młodzieży.

– Znalazł pan wroga w nowym pokoleniu. To jest ta właśnie tablica, która ma to pokazać. To w nim pan dostrzega. Młodzi. 17-letnia Małgorzata z Limanowej, zatrzymana za zorganizowanie protestu. 17-letni Jacek z Warszawy. 14-latka z Olsztyna. 14-letni Maciek z Krapkowic i 16-letnia Ola ze Świdnica zatrzymani. 24-letni Adam. Na pana życzenie festiwal bestialskiej przemocy trwa w najlepsze i nikt nie zostaje za to pociągnięty do odpowiedzialności. Pan nie ma empatii, za to ma pan pełny plecak nienawiści. Symbolem pana rządów i drugiej kadencji PiS jest pałka teleskopowa – stwierdził szef klubu Lewicy.

– Jarosław Kaczyński jest dziś kłębkiem nerwów. Targa nim gniew i chęć zemsty. Jarosław Kaczyński zamiast budować bezpieczeństwo, jest dziś architektem przemocy. Czas przerwać ten szaleńczy taniec. Dlatego Lewica zagłosuje za tym, żeby pan zakończył swoją misję i przestał być wicepremierem polskiego rządu – zadeklarował Krzysztof Gawkowski.

