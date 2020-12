Szokujące słowa Jachiry. "Wstydzę się, że jestem Polką"

W trakcie swojego wystąpienia Jachira wyraziła wdzięczność holenderskiemu parlamentowi za to, że zajął się "kwestią łamania praworządności w Polsce". (…). Jej zdaniem Polska powinna przepraszać za to, że ośmieliła się zablokować "pomoc dla chorych i cierpiących sióstr i braci w całej UE".



–Co to za szatański pomysł, żeby w ten sposób karać bezbronne narody? Wy nie macie ludzkich uczuć, nie wiecie, co to empatia i współczucie. Dla was życie ludzkie nic nie znaczy. Wstydzę się dzisiaj za ten Sejm, wstydzę się za ten rząd i dzisiaj, przez was, wstydzę się za to, że jestem Polką.Tak dla UE, nie dla weta – mówiła polityk.