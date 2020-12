Niecodzienny apel Schwertnera. Dziennikarz Onetu upomina się o Lecha Kaczyńskiego

Latem, w trakcie kampanii prezydenckiej Trzaskowski obiecał, że po wyborach jedna z ulic w stolicy będzie nosić imię Lecha Kaczyńskiego. Dziś w Radiu ZET był pytany o to, czy taka ulica w końcu powstanie. Zapewnił, że to pytanie go "nie irytuje".

– Chcę przedstawić taką inicjatywę. Oczywiście muszę ją uzgodnić z radnymi. Na razie nie ma na to zgody – mówił.

Okazało się, że jeden z dziennikarzy Onetu jest zwolennikiem upamiętnienia w ten sposób byłego prezydenta Warszawy i Polski. Janusz Schwertner zamieścił w tej sprawie wpis w mediach społecznościowych.

"Platformo. To może - skoro to takie trudne wznieść się ponad podziały - popatrzcie na Lecha Kaczyńskiego tak: rozumiał wartość niezależnego TK, wyśmiewał przejmowanie TVP przez władzę, stawał w obronie Gruzji. Był prezydentem Warszawy, Polski. I nadajcie jednej z ulic jego imię" – napisał Schwertner.

Tweet skomentował ironicznie redaktor naczelny "Newsweeka". "Może Polska imienia Lecha Kaczyńskiego wystarczy?" – napisał Tomasz Lis.

"Nie, po prostu jedna z ulic Warszawy. Nie rozumiem, dlaczego trwa to już 10 lat. Zwłaszcza w kontekście pozytywnych słów nt. LK wypowiadanych przez Rafała Trzaskowskiego w kampanii" – odpisał mu redaktor Onetu.

