Internauci zapytali Stop Bzdurom, co stało się z pieniędzmi ze zbiórek. "G***o możecie zrobić"

Stop Bzdurom to grupa do której należy Michał Szutowicz ps. "Margot". Aktywista LGBT jest znany z ataku na furgonetkę Fundacji Pro-Prawo do Życia oraz incydentom, jakie miały miejsce podczas jego zatrzymania przez policję w sierpniu.

Stop Bzdurom założyło kilka zbiórek funduszy na popularnym portalu crowfundingowym. Jedna z osób, które wpłaciła pieniądze dla grupy zapytała o to, na co zostały przeznaczone środki.

"Naszą działalność znajdziecie na IG: [Instagranie - przyp.red.] Stop Bzdurom. Jest to wsparcie antyrepresyjne, pomoc medyczna na protestach, współorganizowanie demonstracji, wsparcie wielu inicjatyw LGBT (które o tym pisały na pejach i stories) jak i tych, o których się nigdy nie dowiecie bez pomocy prokuratury. To kolejne sprawy, przesłuchania i rozprawy. To organizowanie funduszy dla oddolnych grup. To nowe wlepy. To też oczywiście dochodzenie do siebie, seks, jedzenie" – napisano w odpowiedzi na pytanie.

Komentarz miał także ciąg dalszy.

"Ale chłopcy, jak macie jakiś problem to raz dwa napiszcie mail do nas z adresu, z którego wpłaciliście i dostaniecie zwrot. G**** możecie zrobić ze swoimi oczekiwaniami i mentalnością klienta. Nasze życia, nasze decyzje. P******** wasz zinternalizowany kapitalizm. Nie kupicie nas" – napisano.

Czytaj także:

Jasne stanowisko Konfederacji. Winnicki: To kolejna kapitulacjaCzytaj także:

Nazwał Nitrasa "pajacem". Terlecki przyznaje: Rzeczywiście trochę mnie poniosły nerwy