Lempart: Zadanie dla nas to presja na UE

Dworczyk: Chcemy, by do poniedziałku Narodowy Program Szczepień był gotowy

Chcemy, by w poniedziałek do godz. 10 Narodowy Program Szczepień był już poprawiony i przygotowany do zaprezentowania na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego – powiedział w sobotę szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.