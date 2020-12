"Niewybaczalne". Schetyna oburzony wpisem Beaty Mazurek

"Gdzie leży granica przyzwoitości, jeżeli taka istnieje, polityków PiS-u? Słowa mają znaczenie. Na szczęście za słowa wypowiedziane na TT również ponosi się konsekwencje. Podły, skandaliczny komentarz poseł Mazurek dot. Donalda Tuska i jego rodziny. Niewybaczalne" – pisze wzburzony były szef PO Grzegorz Schetyna. Wcześniej pełnomocnik Tuska poinformował, że jego klient kieruje do sądu sprawę o naruszenie dóbr osobistych.

Szef EPL Donald Tusk spotkał się w Brukseli z Martą Lempart. Były polski premier wystąpił w charakterystycznej maseczce ochronnej z czerwonym piorunem – symbolem proaborcyjnych protestów. Takie maseczki nosi w Sejmie część opozycji, a także liderki Strajku Kobiet.

Do symbolu, który z pewnością nie był przypadkowy, Tusk odniósł się podczas piątkowego występu w TVN24. – Moja maska jest po dziadku z Wehrmachtu – stwierdził były szef RE, odnosząc się do powracających co i rusz zarzutów dot. działalności jego dziadka. Z kolei czerwona błyskawica, która stała się symbolem protestów kobiet, jest kojarzona z symbolem SS. Ewidentnie wypowiedź Tuska miała charakter ironiczny.

Słowa te skomentowała europosłanka PiS Beata Mazurek. "Donald Tusk znany jest z tego, że pielęgnuje rodzinne tradycje. Pewnie takich faszystowskich pamiątek posiada więcej. Szkoda, że pochwalił się tylko maseczką. Nie traćmy jednak nadziei, może następnym razem powita Lempart w mundurze dziadka z Wermachtu?" – napisała była wicemarszałek Sejmu na Twitterze.

