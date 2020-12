"Trzeba wstydu nie mieć". Śledzińska-Katarasińska wywołała burzę

"PiS prowadzi wojnę z całym światem: z kobietami, z młodzieżą, z nauczycielami, z lekarzami, przedsiębiorcami, pracownikami budżetówki, z Europą (itp.). Bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, tak naprawdę wprowadzili nam faktyczny stan wojenny. Lekceważą społeczeństwo. Napychają sobie kieszenie. Biją ludzi na ulicach. A my jesteśmy wolne i wolni i z tej wolności nie zrezygnujemy!" – informowano na stronie wydarzenia na Facebooku. Protest wraz z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet zorganizował Strajk Przedsiębiorców.

Uczestnicy chcieli przejść przed dom Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. Zostali zablokowani przez policję.

Protest postanowiła wesprzeć wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej Iwona Śledzińska-Katarasińska. "Idziemy po wolność, idziemy po wszystko-mówi warszawska ulica prezesowi Kaczyńskiemu i rządowi PiS.Tym razem, w 39 lat po tamtym 13 grudnia, nic już ani nikt tego buntu nie zdławi. Nie wystarczy im pałek, gazu, policyjnych suk i „damskich bokserów”udających obrońców prawa" – napisała posłanka na Twitterze. Wywołała tym falę oburzenia i komentarzy.

"Naprawdę? Pani o wolności? O tłumieniu protestów? Osoba, która uczestniczyla - na zamówienie komunistycznej partii - w antysemickiej nagonce '68? Trzeba wstydu nie mieć" – zwraca uwagę dziennikarz Wojciech Wybranowski.

"Pani ma wyjątkowy tupet! Przecież to właśnie Pani współtworzyła komunizm. I to w najczarniejszych latach PRLu, gdy na ulicach lala się krew robotników którzy mieli odwagę upominać się o chleb, godność i wolność. Ale do @Platforma_org Pani bardzo pasuje. #StanWojenny #13grudnia" – komentuje wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.